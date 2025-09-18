ESPH exige a conductor que quebró poste hacerse responsable o enfrentará proceso judicial

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) hizo un llamado al conductor que colisionó contra un poste del tendido eléctrico en San Pablo de Heredia para que se haga responsable de los daños ocasionados. De lo contrario, la entidad procederá por la vía judicial.

El accidente ocurrió a las 9:16 p. m. del martes, en la comunidad de La Puebla, sobre la Ruta 5, que comunica Heredia con Santo Domingo. Según el reporte oficial, el conductor de un vehículo eléctrico perdió el control y terminó impactando contra la infraestructura de la ESPH.

Aunque no se reportaron personas heridas, el choque provocó daños materiales significativos, dejando sin electricidad a más de 38 mil personas durante más de 12 horas.

La vía permaneció cerrada por cerca de 15 horas, mientras cuadrillas trabajaban en la instalación de un nuevo poste y en la limpieza del aceite derramado sobre la calzada. La situación generó un caos vehicular en los accesos a Heredia y afectó también a los usuarios del transporte público.

La ESPH reiteró que los choques contra postes son frecuentes en las vías del país y recordó que los conductores deben asumir la responsabilidad por los daños causados, por lo que instó a transitar con precaución.