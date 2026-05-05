“Espero poder aceptar lo que pasó”: dijo menor agredido sexualmente por sacerdote tico en EE. UU.

El pasado miércoles 29 de abril, el Tribunal de Distrito del Condado de Canyon, en EE. UU., sentenció al sacerdote costarricense, Robert Méndez Esquivel, conocido como padre “Toto”, a 15 años de cárcel tras aceptar su culpabilidad por agresión sexual contra un menor de 16 años.



Los registros judiciales revelados durante el juicio aseguraron que Esquivel se conectó con una víctima de 16 años a través de la aplicación Grindr.



De acuerdo con documentos judiciales, el tico admitió haber descargado la aplicación, mediante la cual conoció a la víctima, y confesó haber mantenido actos sexuales con el menor. Las autoridades señalan que los hechos ocurrieron el 14 de agosto de 2025 en un parque, tras un encuentro concertado a través de dicha aplicación.



Según el medio de noticias IdahoNews2, la víctima presentó una declaración de impacto, que fue leída antes de la sentencia y describía lo siguiente:

"No he asistido al tribunal porque me siento avergonzado y apenado por lo ocurrido. Espero poder aceptar lo que pasó, pero no sé si alguna vez lo haré".

Los registros judiciales muestran que la madre de la víctima también presentó una carta de impacto, diciendo lo siguiente:

"Me das asco... se supone que eres un hombre de Dios, y aquí estás acosando a mi hijo".

Méndez había comparecido el pasado martes 27 de enero en una sala del tribunal, donde aceptó su responsabilidad y fue hasta el pasado 29 de abril que se dictó sentencia. Como parte de un acuerdo con la Fiscalía, se retiraron otros dos cargos adicionales, uno por violación y otro por abuso sexual infantil.



El Tribunal impuso una sentencia de tres años fijos seguidos de 12 años indeterminados, para una pena unificada total de 15 años, según la legislación del estado de Idaho. La parte fija corresponde al tiempo que deberá cumplir antes de ser elegible para optar por la libertad condicional. Asimismo, se le exigirá registrarse como delincuente sexual en el Estado de Idaho.



Roberto Méndez Esquivel es originario de Esparza, y fue ordenado sacerdote en 2016 en India. En 2020 regresó al país, donde se desempeñó como vicario parroquial en las comunidades de Monteverde, Quepos y Esparza. Posteriormente, en 2022, se trasladó a Nampa, Idaho, para ejercer funciones pastorales en la parroquia San Pablo.

