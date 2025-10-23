Un testigo califica de “milagro” cómo dos adultos mayores sobrevivieron a un vuelco, la tarde del miércoles en San Vito de Coto Brus.

Se trata de Gerardo Rodríguez, el dueño de la propiedad en la que “aterrizó” el carro, después de elevarse por los aires tras perder el control a alta velocidad.

Cámaras de seguridad grabaron el hecho y muestran cómo los ciudadanos de oro, en un momento determinado, rozan la acera, invaden el carril contrario y suben rápidamente una loma.

El auto primero le cae encima a otro que estaba estacionado en un lote, para luego caer en un terreno colindante.

"Ese carro dio volteretas en el aire", narra testigo de vuelco en Coto Brus. El dueño de propiedad en la que cayó el carro con dos adultos mayores califica de "milagro" que ellos sigan vivos después del accidente.

"Es escalofriante como se eleva, golpea un vehículo que está ahí, le arranca el techo y logra caer en un segundo plantel. Además, en ese parqueo que es de una zona de deportistas que siempre están por ahí con sus vehículos, que no haya pasado a más y no hubiera nadie en ese momento... es un milagro, es increíble. "Es que ese carro dio volteretas en el aire, cayó de espalda, cayó de frente, hizo de todo, se golpeó por todo lado, está ahí totalmente golpeado de esquina a esquina. Y que estas personas que son tan queridas aquí en el cantón, que estén con vida y salud, es un milagro", señaló Rodríguez en declaraciones a San Vito TV.

Pese a lo aparatoso del accidente —como señala el vecino— los adultos mayores sobrevivieron y se recuperan en un centro médico.

De momento, se desconocen las causas del hecho, aunque se presume que el origen del mismo fue una falla mecánica.