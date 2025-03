Escuela en Los Chiles que sufrió dos robos en cuatro días reclama inacción del MEP

El centro educativo San Humberto, ubicado en San Jorge de Los Chiles, Alajuela, fue víctima nuevamente de la delincuencia. Por segunda vez en apenas cuatro días, delincuentes ingresaron al recinto escolar a robar.



Según David Jiménez, director de la escuela, el más reciente robo ocurrió este jueves por la mañana.

El director destacó que, gracias al apoyo de la comunidad, se pudieron reforzar las instalaciones con candados, lo que ayudó a evitar un robo mayor.

"Por temas de presupuesto en 2023 me dijeron que tenía que esperar, en 2024 vuelvo a solicitar y me dicen que tengo que esperar. Este año, a raíz de los robos, vuelvo a mandar la carta y no he recibido respuestas y seguimos a la espera de respuesta", comentó Jiménez.