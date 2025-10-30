“Escudo Internacional”: DEA, FBI y OIJ desarticulan red vinculada al tráfico de drogas

Agentes de la Sección Especializada Antidrogas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutan, la mañana de este jueves, cinco allanamientos en diferentes puntos del país.

El operativo, denominado “Escudo Internacional”, se desarrolla en colaboración con la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos.



Según informó la Policía Judicial, la operación se enmarca en dos causas paralelas: una trabajada conjuntamente con la DEA y otra con el FBI, derivadas de informaciones sobre transacciones de cocaína detectadas por las autoridades internacionales y coordinadas con la unidad antidrogas costarricense.

"Los allanamientos se llevan a cabo en Paso Ancho, Tres Ríos, San Francisco y dos puntos en San Pablo de Heredia, donde los agentes judiciales han logrado el decomiso de, aproximadamente, 100 kilogramos de cocaína, marihuana y cerca de $2.000 dólares en efectivo", señaló el OIJ.

Las autoridades indicaron que los agentes continúan en el sitio realizando las diligencias correspondientes.

Se prevé la detención de varias personas y el decomiso de más evidencia relevante para el avance de la investigación.

