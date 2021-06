“Escuché un estruendo y mi esposo gritó porque la hermana caminaba hacia la panadería”

Video con las declaraciones de Eylin:

Ella es una de las testigos del accidente que dejó como resultado cuatro personas muertas en Cervantes, Cartago.

Para Eylin, el accidente fue algo sorprendente, más aún, porque ellos estuvieron muy cerca de ser arrollados por el camión.

Ella viajaba del lado del acompañante y al tener la ventana abierta escuchó el choque muy fuerte.

“Luego del ruido del impacto sentí de repente que me mojé porque todos los líquidos que traía el camión explotaron y ahí quedé paralizada. Cuando me percaté que mi cuñada iba a la panadería me bajé dando gritos porque no tenía la noción en qué parte estábamos parqueados”.