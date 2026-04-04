“Escuchamos balazos y luego dijeron: ‘hirieron a José’”: tía de menor herido de bala en Alajuelita

Un menor de edad resultó herido por arma de fuego la madrugada de este sábado en el sector de San Felipe de Alajuelita, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



De acuerdo con el testimonio de la tía del niño, los hechos ocurrieron a la 1:30 a.m., cuando todos estaban dormidos.

“Hoy sábado en la madrugada, fue a 1:30 a.m. exactamente. Estábamos todos dormidos y de repente escuchamos balazos, balazos, pero no sabíamos de dónde provenían.



“Yo lo que hice fue levantarme, asustada, salí de mi cuarto y me quedé que no sabía ni para dónde coger. Escuché que dijeron: ‘hirieron a José’, que es el bebé”, manifestó la tía.

Según su versión, tras notar la presencia de oficiales de la Fuerza Pública, decidió salir de la vivienda.

“Abrí la puerta y ya vi que mi hermano traía en brazos al bebé herido, pidiendo ayuda a ellos mismos, a los de la Fuerza Pública, que el bebé estaba herido.

“Los vecinos empezaron a salir muy rápido, todo el mundo llorando ahí, pensando que había pasado lo peor, pero no, gracias a Dios fue una herida bastante grave en el piecito, pero no fue de gravedad”, expresó la tía.

Habitantes de la zona indicaron que no es habitual que los disparos impacten viviendas. “Siempre que escuchamos balaceras después de la medianoche es como que la tiran al aire, pero nunca le habían dado a ranchos. Ahora le dieron a varios ranchos”, explicó la familiar.



“Nadie vio nada, porque como a esa hora todo el mundo estaba dormido. La gente le da miedo salir rápido, entonces uno prefiere mejor solo escuchar por dentro”, dijo la tía.

Tras el incidente, el menor fue trasladado en primera instancia a la Clínica Solón Núñez, donde recibió atención inicial. Posteriormente, fue remitido al Hospital Nacional de Niños.



El caso se mantiene bajo investigación por parte del OIJ, que busca esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

