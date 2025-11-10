Escriben amenaza de balacera en baño de escuela de La Carpio

Una amenaza escrita en una de las paredes del baño de un centro educativo en La Carpio, San José, encendió las alertas de las autoridades educativas y policiales (ver fotografía adjunta).

Según explicó Geovanny Soto, director de la Dirección Regional de Educación San José-Oeste del Ministerio de Educación Pública (MEP), tras la alerta, se activaron los protocolos de seguridad correspondientes para resguardar la integridad de los estudiantes y personal docente.

“El jueves escribieron una amenaza en una pared y el centro educativo activó el protocolo y se coordinó con la Fuerza Pública y la Contraloría de Derechos Estudiantiles. Se tomó la decisión de utilizar los detectores de metales para el ingreso de los estudiantes”, señaló Soto.

El funcionario añadió que la Fuerza Pública sostuvo una reunión con la administración del centro educativo y que, pese a la amenaza, las lecciones no fueron suspendidas.

Personal docente de la escuela de La Carpio con Fuerza Pública.

“Amparados en el protocolo, se consideró que era más seguro que los estudiantes permanecieran dentro del centro educativo que en la comunidad”, agregó Soto.

Según el director regional, durante el transcurso del viernes se registró un altercado (balacera) en el sector, por lo que la institución dejó a discreción de los padres el retiro de sus hijos.



Vecinos y testigos de la zona aseguraron que la violencia es una situación constante.

“La situación de balaceras y demás se vive desde hace demasiado tiempo. En setiembre del año pasado hubo un muerto a 200 metros de la escuela. El jueves pasado hubo un herido de bala en la calle alterna a la escuela, y ese mismo jueves apareció una amenaza en un baño de que se cuidaran porque iba a haber una balacera”, relataron.

Los testigos añadieron que el viernes siguiente se registró una nueva balacera “en la calle que está justo a la par de la escuela, con más de 20 detonaciones y más de dos armas halladas en el lugar”.



El MEP manifestó que mantienen coordinación con la Fuerza Pública para reforzar la seguridad en el entorno del centro educativo y prevenir nuevas situaciones de riesgo.

