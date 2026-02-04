Escena de terror en Paso Ancho: Video muestra cómo cuatro motociclistas matan a tres hombres

Un video de seguridad captó un ataque armado ocurrido en plena vía pública en Paso Ancho, San José, que dejó como saldo tres hombres fallecidos.



Las imágenes muestran el momento en que cuatro hombres, a bordo de dos motocicletas, llegaron al sitio y sorprendieron a un grupo de personas, a quienes dispararon en múltiples ocasiones.

En el video se observa cómo algunas de las víctimas intentan huir, mientras otras personas que se encontraban cerca del lugar corren para resguardarse y evitar ser alcanzadas por las balas.



De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, los hechos se registraron a las 5:20 a.m. de este miércoles, cerca de la plaza de deportes de Paso Ancho.

“Se atienden a tres hombres, los cuales estaban tendidos sobre la vía pública, de entre 20 y 40 años; al llegar al lugar se valoran y se confirma que ya no tenían signos vitales”, indicó la benemérita institución.

Las autoridades informaron que, por el momento, la identidad de los fallecidos no ha sido determinada.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentran en la zona realizando el levantamiento de los cuerpos e investigando los hechos para esclarecer el móvil del crimen y ubicar a los responsables.

