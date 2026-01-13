Escándalo en Puriscal: Allanan municipalidad y propiedades por presunta corrupción

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en conjunto con agentes de la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), están realizando una serie de allanamientos en la Municipalidad de Puriscal y varias propiedades por una investigación penal en curso.



Las diligencias se desarrollaron en la sede del gobierno local, el Estadio Municipal y el Plantel Municipal, así como en una casa de habitación, un taller de vehículos ubicado en Paraíso de Cartago y en las instalaciones de la Asociación Inter Puriscaleña de Ayuda Social.

Al parecer, la casa allanada es la de la alcaldesa Iris Arroyo, en Mercedes Norte de Puriscal.



Según confirmó el Ministerio Público a Teletica.com, el objetivo de los operativos es el decomiso de evidencia relevante para la causa 25-000094-1218-PE, en la que se indagan presuntos delitos de malversación de fondos, peculado de uso, tráfico de influencias e incumplimiento de deberes.

"La investigación señala la existencia de aparentes irregularidades en trámites vinculados con la asignación de contratos y procesos de licitación a proveedores externos del gobierno local, así como en la intervención, reparación de caminos y el uso de maquinaria municipal de forma presuntamente indebida", indicó la Fiscalía.

Las diligencias fueron solicitadas por el Ministerio Público ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, instancia que otorgó la respectiva autorización para la ejecución de los allanamientos.



Todo el material que sea decomisado durante los operativos será sometido a análisis por parte de la unidad especializada del OIJ, como parte del avance de la investigación judicial.



Hasta el momento, no hay personas detenidas.