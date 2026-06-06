Escalofriante hallazgo: Esto fue lo que encontró mujer frente a su casa en Alajuelita

Un lamentable hecho ocurrió la tarde del viernes cuando una mujer encontró frente a su casa una bolsa negra con un feto.

De inmediato, la vecina dio aviso a las autoridades, quienes llegaron al sitio y confirmaron la escena.

De acuerdo con información recibida por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la mujer observó una bolsa negra de basura frente a su casa y cuando la fue a revisar, vio el cuerpo adentro.

Agentes judiciales llegaron al sitio y confirmaron que se trataba de “un feto masculino perfectamente desarrollado”.

El OIJ se hizo cargo del levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia. El caso se mantiene en investigación.