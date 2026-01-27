“Es una catástrofe, hubo explosiones”: Fuego consume restaurante de hotel en Santa Teresa

Un incendio de gran magnitud consumió el restaurante del Hotel Banana Beach, ubicado en Santa Teresa de Cóbano, Puntarenas.

El siniestro ocurrió durante la tarde de este martes y generó alarma entre vecinos de la zona.



Brianna Brennon, vecina del sector, relató a través de redes sociales que presenció el desarrollo del incendio desde las inmediaciones de su vivienda.

“Ha habido una explosión en Banana Beach. Estoy viendo esto en vivo. Esto está al otro lado de la calle de mi casa de alquiler. Este es el lugar donde conocí al padre de mi hija hace ocho años. El papá de mi hija todavía trabaja aquí.

"Esto es simplemente una completa catástrofe. También acaban de explotar las tuberías de gas. Quizás necesitemos evacuar”, comentó Brennon.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, la emergencia fue reportada a la 1:55 p. m. y afectó una estructura de 1.500 metros cuadrados, la cual fue consumida en su totalidad por las llamas.

Para la atención del incidente se desplazaron tres unidades de Bomberos.



Las autoridades confirmaron que, hasta el momento, no se reportan personas heridas, únicamente daños materiales. Se desconocen las causas que originaron el incendio.

