“Es una bofetada ver que celebran mientras policías dan la vida en la calle sin insumos”

"Es una bofetada ver que unos celebran mientras otros damos la vida en la calle con lo poquito que tenemos". Así reaccionó Minor Anchía, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, tras conocer una fiesta que el ministro de Seguridad, Michael Soto, tuvo con sus colegas, mientras a "muchos oficiales no les llega el salario ni tienen las condiciones adecuadas para trabajar".

"Tenemos a cientos de policías que no reciben salario, patrullas en mal estado y hasta un compañero perdió la vida en Limón. Todo tiene un momento y Michael Soto debería de concentrarse en resolver los problemas que enfrentan los cuerpos policiales", dijo el sindicalista.

Una publicación de Diario Extra mostró al jerarca en una aparente fiesta, la noche de este martes, en un reconocido bar en San José.

“Tengo información de que estuvieron en una actividad social con karaoke y bebidas mientras el país está en crisis con el crimen organizado y narcotráfico posicionándose. Es cierto que el ministro y su equipo están de salida, pero todavía están en el cargo y deberían de tener ética y moral”, comentó Anchía.

Este miércoles, el sindicalista, durante una conferencia de prensa, aseguró que los problemas de la Fuerza Pública son muchos y “la ciudadanía es la principal víctima de esta situación porque la inseguridad cada vez aumenta más”.

“Parece ser el cierre de una mala gestión de un jerarca que no mostró mayor empatía o interés en relación con las necesidades de los cuerpos policiales. El país tiene una creciente inseguridad. Como policías esto pinta muy mal y la violencia se está saliendo de control porque no tenemos las herramientas, ni nadie que nos respalde”, agregó.

Reacción de Michael Soto

Mediante un video, grabado y enviado por su oficina de prensa, Soto se refirió al tema.

“No fue una actividad a escondidas, era privado, fuera de horario laboral, dentro de mi vida privada y sin utilizar ningún recurso del Estado.



“Me retiré del lugar en un vehículo particular y, por eso, quiero aclarar este punto porque este medio, malintencionadamente, hace esta publicación con el fin de afectar mi honor e imagen. Le pido a este medio el derecho de respuesta en torno a este punto para que no quede duda de que se trata de una actividad particular, en un lugar particular, que no tiene que ver con mi actividad laborar ni profesional”.

El ministro no se refirió a los cuestionamientos sindicales sobre salarios y condiciones de los cuerpos policiales.

Declaraciones de Michael Soto:





