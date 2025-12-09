“Es un vuelo irregular”, dice Aviación Civil tras caída de avioneta en Puerto Jiménez

La tarde de este lunes se registró la caída de una avioneta en la Laguna de Peje de Carate, en la zona sur del país. Vecinos alertaron que la aeronave volaba a baja altura antes de precipitarse, lo que generó una rápida movilización de cuerpos de socorro.

La Cruz Roja Costarricense informó que el acceso al sitio fue complejo, lo que retrasó la llegada de las unidades de rescate por más de tres horas. Al localizar la aeronave, los socorristas confirmaron que el piloto se encontraba prensado dentro del fuselaje. Tras estabilizarlo, fue trasladado a un centro médico para recibir atención especializada.

De acuerdo con los testimonios de la comunidad, la avioneta habría realizado maniobras irregulares antes del accidente. Sin embargo, Aviación Civil indicó que no se reportó ningún vuelo con problemas en la zona, por lo que se presume que se trataba de una operación ilegal.

El incidente mantiene en alerta a las autoridades, quienes investigan las circunstancias del percance y el origen del vuelo. Mientras tanto, el rescate exitoso del piloto evitó que la tragedia cobrara una víctima fatal en esta comunidad costera de la Península de Osa.