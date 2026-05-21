“Es muy doloroso”: Vecinos intentaron salvar a adultos mayores que murieron en incendio

Una pareja de adultos mayores murió durante un incendio que consumió gran parte de su vivienda la noche de este miércoles en el sector de José María Zeledón, en Curridabat. Vecinos intentaron auxiliarlos tras detectar humo y escuchar alertas, pero no lograron entrar a la casa.

Las víctimas fueron identificadas como José Luis Sánchez Redondo, de 78 años, y su esposa, Eiby Pineda. Ambos permanecían dentro de una habitación al momento de la emergencia (ver video adjunto de Telenoticias).

El incendio ocurrió cerca de las 10:45 p. m. Vecinos señalaron que una residente fue la primera en notar humo saliendo de la vivienda. La mujer pidió ayuda al resto de la comunidad mientras alertaban al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Habitantes de la zona intentaron abrir los accesos para rescatar a la pareja. Sin embargo, las llamas y las condiciones del inmueble impidieron el ingreso.

El Cuerpo de Bomberos llegó al sitio y logró entrar utilizando herramientas especializadas. Posteriormente, confirmó la muerte de ambos adultos mayores.

Según información preliminar de Ingeniería del Cuerpo de Bomberos, el fuego, al parecer, inició en uno de los dormitorios de la casa. La propiedad tenía tres habitaciones y presentó daños en cerca del 80% de su estructura, equivalente a unos 100 metros cuadrados.

Las autoridades aún desconocen qué provocó el incendio.

La investigación se desarrolla en conjunto entre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) e Ingeniería del Cuerpo de Bomberos. También participó una unidad canina para descartar la presencia de acelerantes líquidos.

“Estamos muy consternados y muy adoloridos por lo que pasó. Es algo demasiado doloroso”, expresó una vecina que participó en el intento de rescate.

Vecinos describieron a la pareja como personas tranquilas y apreciadas en la comunidad. Indicaron que Eiby Pineda tenía problemas de movilidad y que José Luis Sánchez la acompañaba con frecuencia al parque del barrio.

Aunque la familia tenía más de una década de residir en la zona, los vecinos aseguraron que mantenían una vida reservada debido a sus condiciones de salud.

Con estas dos muertes, ya suman siete personas que mueren por incendios en lo que va del año, según datos del Cuerpo de Bomberos. La cifra convierte al 2026 en el año con más víctimas mortales por incendios en comparación con periodos recientes.

Las autoridades mantienen la investigación abierta para determinar el origen exacto del fuego.