“Es mucho más grave de lo que podemos imaginar”: Así trabajan los bomberos ticos en Venezuela

Las imágenes enviadas desde el terreno son devastadoras: juguetes destruidos entre los escombros y automóviles aplastados bajo los restos de estructuras reflejan la magnitud de la tragedia.

Desde la zona de impacto, el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica compartió un crudo relato:

“El escenario en Venezuela es mucho más grave de lo que podemos imaginar. Son decenas de edificios, casas, escuelas y locales comerciales destruidos. Estamos trabajando en nuestra área designada para ubicar personas con vida”, compartieron mediante redes sociales.

El contingente nacional partió este sábado hacia Venezuela a un escenario crítico. Miles de rescatistas, familiares y voluntarios excavan día y noche entre montañas de concreto en una carrera contra el reloj.

A más de 90 horas del doble sismo del miércoles, el tiempo corre en contra para encontrar sobrevivientes. Hasta este domingo se registran casi 1.500 muertos, al menos 189 edificios destruidos y decenas de miles de desaparecidos.

El equipo de 48 rescatistas del Grupo USAR de Costa Rica opera con herramientas de alta tecnología. Estos sistemas son capaces de detectar señales de vida de víctimas atrapadas bajo el concreto en zonas de difícil acceso.

Para no ser una carga, la delegación transporta 14 toneladas de equipo especializado y suministros. Esto les permite mantenerse 100% autosuficientes durante al menos 10 días, incluyendo alimentación, hidratación y toldos para el descanso.

“Entrenamos durante años, nos preparamos para esto”, afirmó Roberto Solís, rescatista y jefe de la misión.

Solís explicó que enfrentan retos extremos en el terreno. Operan sobre estructuras colapsadas donde cualquier movimiento en falso genera riesgos adicionales, sumado a altas temperaturas que complican las maniobras de rescate.