“Es impactante y ya no puedo andar tranquila”: Motociclista persiguió a mujer para agredirla sexualmente

Una mujer denunció haber sido víctima de persecución y agresión sexual por parte de un motociclista mientras se dirigía a un gimnasio la mañana de este domingo, en el sector de Santa Ana, en San José.



De acuerdo con el relato de la afectada, ella viajaba en una motocicleta de color blanco cuando notó que un sujeto, que se desplazaba en una moto negra y portaba un casco rojo, comenzó a seguirla. La persecución se habría extendido por al menos tres kilómetros.



La mujer indicó que, al percatarse de la situación, intentó permitir que el individuo la adelantara disminuyendo la velocidad. Sin embargo, en determinado momento, el sospechoso se acercó y le tocó los glúteos, tras lo cual se dio a la fuga.



Pese al impacto emocional del hecho, la víctima decidió continuar hasta el gimnasio al que se dirigía con el fin de resguardarse en un lugar seguro. Posteriormente, interpuso la denuncia ante la Policía Municipal de Santa Ana.

“Yo me dirigía hacia el gimnasio y noto que él me sigue después de la rotonda de Santa Ana, veo que muchas personas me rayan pero él sigue detrás mío, por más que trato de que él siga y yo disminuyo la velocidad en un momento dado él me toca.

"Es algo impactante, ya uno no puede salir tranquila a la calle pero es mucha inseguridad la que hay por todo lado”, dijo la víctima.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía para identificar al responsable de los hechos. Cualquier información puede ser comunicada al número 800 8000 645 del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

