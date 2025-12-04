¿Es el sospechoso de matar a Nadia Peraza un canibal? Informe clave se analizará en el juicio contra el acusado

El Juzgado Penal de Heredia aceptó, este miércoles, un informe de Medicatura Forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que señala que el principal sospechoso del femicidio de Nadia Peraza presenta un perfil de necrofagia caníbal.



Durante la audiencia preliminar, en la que se decidió elevar a juicio la causa, el órgano jurisdiccional admitió la acusación y la prueba presentada por el Ministerio Público y la representación de la familia de la víctima. El caso será ventilado en un debate cuya apertura se prevé entre finales de enero y principios de febrero de 2026.



La necrofagia caníbal es descrita como un comportamiento mediante el cual un individuo consume el cadáver de otro miembro de su misma especie. El informe forense aceptado por el juez indica que el imputado, de apellido Buzano y pareja sentimental de Peraza, habría incurrido en este patrón.



El abogado de la familia de Nadia, Joseph Rivera, afirmó que el peritaje será determinante durante el juicio.

“Luego de que se aceptara el informe de la necrofagia caníbal, esto nos va a ayudar mucho para que se genere una pena ejemplarizante contra el asesino.

"Al juicio acudirá una socióloga forense para explicar la conducta atribuida al sospechoso. Ella va a declarar con su experiencia si el imputado se estaba comiendo en pedazos a Nadia”, manifestó Rivera.

Rivera también señaló que las peritos del OIJ declararán sobre el informe especializado.

“Se va a ver el informe literal, también se van a llevar a declarar a las peritos del OIJ a explicar y declarar sobre este peritaje. Esperemos que el juicio sea ahora en febrero y confiados en Dios que se va a hacer justicia a favor de Nadia.

“El informe de necrofagia dice que él tenía restos de tejido humano en tacitas plásticas acomodadas en la refrigeradora donde se encontraron las partes del cuerpo de Nadia", comentó Rivera.

El litigante añadió que se localizaron yemas de dedos envueltas en papel aluminio y que, de acuerdo con los expertos, el comportamiento de separar el cuerpo y almacenar restos “sería para posteriormente comérselo”. Rivera aseguró además que una mano encontrada en una bolsa presentaba dedos faltantes y que el imputado habría utilizado los dedos de la víctima para desbloquear sus teléfonos.



El defensor de la familia relató también las conclusiones forenses respecto a la mecánica del crimen.

“La médico forense nos dice que él tenía los recipientes como cuando uno compra un pollo que se come una parte y guarda el resto. La desolló como si fuera un perro y botó las vísceras de manera inhumana.

"Además, el análisis toxicológico señaló la presencia de una sustancia analgésica en la víctima. El imputado drogó a Nadia, primero la golpeó, después le dio un analgésico y cuando estaba débil la droga de nuevo, la apuñala y una vez que está bajo los efectos de este psicotrópico y ya noqueada, la empezó a cortar viva”, afirmó Rivera.

El crimen se le atribuye a la pareja sentimental de Nadia, un joven de apellido Buzano, a quien también se le imputan los delitos de estafa informática y suplantación de identidad. La prisión preventiva que pesa contra él vence el 16 de febrero de 2026.



Nadia Peraza fue reportada como desaparecida el 1.º de marzo de 2024, aunque se presume que su desaparición ocurrió una semana antes.

El 17 de mayo de ese año, el OIJ localizó partes de su cuerpo en una refrigeradora y en un cafetal en San Rafael. Según la acusación, el sospechoso habría descuartizado a la joven tras una discusión y luego ocultado los restos.

