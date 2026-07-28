"Es algo muy delicado": la advertencia del OIJ por visitas a casa donde cayó "Diablo"

Luego de la Operación Némesis, en la que cayó Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", algunos creadores de contenido han visitado la casa donde se dio el enfrentamiento armado entre la Policía Judicial y los sospechosos.

Las imágenes circulan en redes sociales y en ellas se evidencia la gran cantidad de disparos que se dieron en ese lugar, ubicado en San Bernardino de Sarapiquí, Heredia, así como algunas pertenencias que siguen ahí.

"Por todo lado está balaceado (sic), huecos, por todo lado. Vamos a ingresar, vean los sillones, los registraron, los abrieron por abajo para ver si había algo escondido, droga, dinero, armas", dice la persona mientras recorre la estructura.

El director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, calificó el hecho como "irresponsable" y pidió prudencia para no "arriesgar la libertad y la integridad".

"Irresponsable desde dos puntos de vista: estamos hablando de que ya no es una casa de interés policial, pero que tiene propietario y que podría acusarlo de violación de domicilio y, segundo, que esta estructura criminal es una de las más peligrosas que hay en el país y todavía hay personas de este grupo libres, están en procesos de investigación y que, tal vez, no les guste el video y puedan hacer algo contra esta persona.



"Yo no la conozco a esta persona, pero debe tener mucha prudencia porque estamos hablando de algo muy serio y muy delicado, y por ganarse unos 'likes', puede poner en riesgo su libertad, desde el punto de vista legal, y su integridad, desde el punto de vista de la estructura criminal", dijo Soto.



Según el jerarca del OIJ, los agentes inspeccionaron la vivienda durante unas 10 o 12 horas, debido a que ahí murió una persona (identificada como "Coco Guácimo"); pero también hubo oficiales heridos y un enfrentamiento a balazos. Una vez que terminaron las diligencias, ese inmueble ya no reviste interés policial.

"Se recolectaron todas las pruebas que nosotros consideramos necesarias, se manejó todo lo que teníamos que hacer y técnicamente recolectamos todas las pruebas", agregó Soto.

El director interino aclaró que durante el operativo o las horas posteriores nunca se presentó el propietario de la casa, que aparentemente fue alquilada por el grupo criminal que ocultaba a Arias Monge.