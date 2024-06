Error de jueza llevó a nueva audiencia para otorgar casa por cárcel a sospechoso de asesinar a Emilce Soto

“El Ministerio Público y la Policía Judicial ha hecho un gran esfuerzo y lo continuará haciendo para esclarecer este caso”, dijo el fiscal adjunto.



Un error de una jueza fue lo que llevó a realizar una nueva audiencia para cambiar las medidas cautelares del principal sospechoso de asesinar a Emilce Soto Jiménez.

Así lo aseguró a Teletica.com Edgar Ramírez, fiscal adjunto de Pérez Zeledón, quien explicó que, la medida privativa pasó de cárcel a arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

“A él todo lo liga en relación con el tema de Emilce, lo que sucedió fue que en la medida cautelar inicial, la jueza que ordenó la prisión preventiva no la fundamentó adecuadamente, hay un error judicial, el Tribunal lo anuló y se hizo una nueva audiencia.

Para los investigadores es indispensable encontrar el cuerpo de Emilce, por eso centran todos sus esfuerzos en buscarlo.

“Primero que todo, el cuerpo de Emilce no ha aparecido, entonces nosotros manejamos un principio en penal de que si no hay cuerpo no hay delito.

“Hemos estado manejando la probabilidad sobre la base de que la investigación ha revelado de que ella desapareció, que la vieron con el sospechoso. Por eso, la importante de que la Policía pueda encontrar el cuerpo para poder establecer todos los vínculos que, de acuerdo con la investigación, determinen que él es el responsable”, agregó el fiscal.