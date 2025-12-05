“Era un hombre tranquilo”: vecinos lamentan asesinato de artista cubano en Costa Rica

Un doctor y artista cubano de 63 años se convirtió en una de las más recientes víctimas de la criminalidad en Costa Rica.

El reconocido médico y artista Rafael Omar Pérez, de origen cubano, fue encontrado sin vida en su casa en Trejos Montealegre, Escazú, en un hecho que ha conmocionado al sector cultural del país.

Pérez residía en Costa Rica desde hace más de tres décadas y combinó su pasión por el arte con una larga trayectoria como doctor en la cárcel Jorge Arturo Montero, conocida como La Reforma. Llegó al país en busca de oportunidades tras servir como médico voluntario en zonas de guerra, experiencia que marcó profundamente su visión del mundo.

Al regresar a Cuba y no encontrar opciones laborales que le permitieran desarrollarse, tomó la decisión de migrar y establecerse definitivamente en territorio costarricense.

Su vida quedó abruptamente interrumpida el pasado martes, cuando familiares que no lograban comunicarse con él acudieron a su vivienda y lo hallaron sin vida dentro de una de las habitaciones. Estaba amordazado y presentaba golpes en la cabeza. De inmediato dieron aviso a las autoridades, que ahora trabajan para esclarecer los motivos del homicidio y determinar quiénes están detrás del crimen.

Vecinos del sector mencionaron que Rafael Omar era una persona tranquila, conocida por transitar con frecuencia en su vehículo. Aseguran que el día en que se descubrió su cuerpo no escucharon ruidos ni observaron movimientos fuera de lo normal, lo que aumenta las incógnitas alrededor del caso.

Más allá de su labor médica, Rafael Omar Pérez era un apasionado del arte. Sus amistades cuentan que en los últimos meses preparaba una exposición con la dedicación y entusiasmo que lo caracterizaban. Su talento lo llevó a obtener importantes reconocimientos dentro del ámbito cultural costarricense.

Según el Sistema de Información Cultural de Costa Rica, fue ganador del Premio Nature Air 2012, obtuvo el Primer Premio Valoarte 2014 y recibió una Mención de Honor de la Asociación Costarricense de Artistas Visuales en la Galería Nacional en 2015.

Mientras su familia, colegas y amigos lamentan su pérdida, las autoridades mantienen activa la investigación para dar con el paradero de los responsables de su muerte.