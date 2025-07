“Era para que hubiera muertos”: Seis adultos sobreviven tras caída a guindo en Turrialba

Seis personas, entre ellas una embarazada, sobrevivieron luego de que el pick-up en el que viajaban cayera a un guindo de aproximadamente 60 metros de profundidad en la Ruta 10, sobre el puente del río Chitaría, en Pavones de Turrialba.

El accidente ocurrió a las 5:45 a. m. del domingo y movilizó de inmediato a unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja Costarricense y personal de rescate de COMSER.



El vehículo, en el que iban cuatro mujeres y dos hombres adultos, cayó al vacío por causas que aún están en investigación. Los dos hombres lograron salir por sus propios medios, mientras que las cuatro mujeres quedaron atrapadas entre la estructura del carro y la vegetación del terreno.

“Para todos los que algún día van a pasar por acá, tengan mucho cuidado, no es el primer accidente, esta ruta es peligrosa, no se pueden distraer ni un segundo, no digo que este sea el caso ni sé qué pasó, pero es para que estén en todas”, comentó Nelo Flores, vecino de la zona.