Equipo para minería ilegal hallado enterrado en Conchudita supera los ₡10 millones

Un nuevo hallazgo de equipo utilizado para minería ilegal fue ubicado enterrado en las cercanías del cerro Conchuditas, en la Zona Norte del país, cerca del río San Juan, con un valor que supera los ₡10 millones de colones.



Con este decomiso, la Fuerza Pública asegura que continúa golpeando las cadenas logísticas de organizaciones criminales que operan en la frontera norte y se dedican a la minería ilegal en Crucitas y cerro Conchuditas.

Este fin de semana, las autoridades desmantelaron una bodega subterránea que contenía equipos y materiales de gran valor.

Parte de lo hallado en Conchudita.

"El descubrimiento fue posible gracias a la pericia adquirida por los oficiales, quienes lograron ubicar un sitio donde los oreros habían enterrado ocho plantas eléctricas, seis bombas sumergibles para agua y 13 pichingas para combustible.

"En el lugar también fueron encontrados un rollo de manguera de aproximadamente 20 metros, 30 sacos de cal y cerca de 150 kilogramos de cianuro almacenados en sacos y una bolsa plástica. Asimismo, los oficiales localizaron 12 piletas utilizadas para el procesamiento de material minero", indicó Seguridad Pública.

De acuerdo con estimaciones del mercado costarricense, una planta eléctrica ronda los ₡500 mil, las bombas sumergibles los ₡300 mil, la manguera industrial cerca de ₡50 mil, un saco de cal unos ₡7 mil y los 150 kilogramos de cianuro superan los ₡3 millones, lo que eleva el valor total por encima de los ₡10 millones.



Fuerza Pública realiza constantes operativos en la zona.

A diferencia de otros casos, la ubicación de esta bodega no requirió equipo especializado como detectores de metales, sino que fue resultado de la experiencia desarrollada por los oficiales en su labor contra la minería ilegal.



La localización de este tipo de bodegas subterráneas forma parte de las nuevas estrategias implementadas por la Fuerza Pública para combatir esta actividad en la frontera norte.

