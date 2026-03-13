Envían a valoración médica a sospechoso de amenazar de muerte a presidente Chaves

El Ministerio Público confirmó que un hombre investigado por presuntas amenazas contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, fue remitido a valoración médica forense, mientras que una mujer señalada por hechos similares deberá cumplir medidas cautelares que le impiden acercarse a Casa Presidencial.



Según explicó Vladimir Muñoz, subdirector interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las diligencias para detener a los sospechosos se desarrollaron entre el pasado lunes y martes por parte de agentes de la Sección de Delitos Varios.

“Los dos hechos han sido notorios y públicos con respecto a supuestas amenazas en contra de funcionario público. En cuanto al primer caso, esto corresponde a un hombre de apellido Trejos, de 58 años.

“Esta persona emitió algunas declaraciones y manifestaciones públicas en las cuales amenazaba la integridad física del Presidente en ejercicio y de la presidenta electa, Laura Fernández. Producto de esto y a raíz de que la persona había sido detenida por un hecho distinto, fue presentado al Ministerio Público con un informe adicional para que la Fiscalía tome nota y cartas en el asunto”, señaló Muñoz.

Tras una consulta de Teletica.com, el Ministerio Público confirmó que el hombre, de apellidos Trejos Salas, es investigado por la Fiscalía Adjunta de Heredia dentro del expediente 26-006299-0042-PE por el presunto delito de amenazas agravadas. "Como parte de las primeras diligencias, se dispuso remitir al imputado a una valoración médica forense, por lo que las autoridades deberán esperar el resultado de esa pericia", señaló la institución.

"El sospechoso se mantiene detenido por un asunto relacionado con pensión alimentaria", agregó la Fiscalía.

El segundo caso corresponde a una mujer de apellidos Gamboa Freer, de 51 años, quien fue detenida durante un allanamiento realizado la madrugada del martes en la localidad de Hojochal de Osa.



De acuerdo con el subdiretor del OIJ, “esta persona, por medio de redes sociales, profirió amenazas en contra del Presidente en ejercicio y en contra de la presidenta electa; por esta razón fue detenida durante un allanamiento en su casa y se decomisaron varias evidencias de interés policial como elementos digitales los cuales están bajo investigación”.



La Fiscalía de Osa confirmó que investiga a la mujer por el presunto delito de amenaza a funcionario público. Durante la diligencia se decomisaron una computadora, un teléfono celular y dos dispositivos USB tipo llave maya, que fueron incorporados como evidencia dentro de la causa.

"A solicitud de la Fiscalía, el Juzgado Penal de Osa ordenó como medidas cautelares la prohibición de acercarse a menos de un kilómetro de Casa Presidencial y la obligación de abstenerse de amenazar al presidente de la República", manifestó el Ministerio Público.

Ambos casos se encuentran en etapa preparatoria de investigación, por lo que no es posible conocer más detalles, ya que esta fase es de carácter privado según lo establece el artículo 295 del Código Procesal Penal.

