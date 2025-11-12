Entre su camisa y pegado al pecho: el video del policía que sacó a bebé de basurero

Un video muestra el impactante momento en que un policía rescata a un recién nacido que había sido abandonado dentro de un basurero clandestino en Hatillo, San José (ver adjunto).



El hallazgo se produjo este miércoles, a las 10:05 a. m., en un lote baldío ubicado cerca del antiguo Rancho Guanacaste, a un costado del río.

En el video adjunto, de poco más de un minuto, se observa al oficial saliendo entre montones de basura y desechos. De inmediato y con el bebé en brazos, dentro de su camisa policial y pegado a su pecho para evitar la hipotermia, lo cubre y corre hacia la patrulla para trasladarlo de inmediato a la Clínica Solón Núñez.

Posteriormente, fue trasladado al Hospital Nacional de Niños, donde permanece bajo observación. Según el reporte médico preliminar, el menor se encuentra estable, llegó un poco hipotérmico, sin embargo, ya está tomando leche y calentándose.



El bebé aún conservaba el cordón umbilical al momento del rescate.

La Cruz Roja Costarricense confirmó a Teletica.com que fueron agentes de Fuerza Pública quienes se encargaron de trasladar al recién nacido antes de que sus unidades llegaran al sitio.



Las autoridades ahora investigan las circunstancias en las que fue abandonado el menor.



Video cortesía de Benny Oconnor.

