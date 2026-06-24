Entre goles y agresiones: Mundial dispara llamadas al 9-1-1 por violencia intrafamiliar

El inicio de la Copa Mundial de Fútbol, el pasado 11 de junio, coincide con un incremento en las llamadas al Sistema de Emergencias 9-1-1 por violencia contra las mujeres y violencia intrafamiliar.



De acuerdo con las cifras, entre el 11 y el 22 de junio se registraron 3.916 llamadas, superando los reportes del mismo periodo en 2023, 2024 y 2025.



Los días con mayor incidencia fueron el 14 de junio, con 493 llamadas; el 21 de junio, con 466; y el 20 de junio, con 419 reportes.



Desde el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) piden vivir esta gran fiesta del fútbol con pasión, alegría y respeto. "Ningún gol, ningún penal y ningún resultado justifican una agresión".



Según el INAMU, en los últimos mundiales se llegaron a registrar hasta 500 reportes de violencia intrafamiliar en un solo día.

