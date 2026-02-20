Enorme árbol cae sobre grúa y por poco causa tragedia en Puntarenas

Un enorme árbol colapsó sobre una grúa en Puntarenas y, según testigos, “por poco provoca una tragedia”. El incidente ocurrió en medio de fuertes vientos que han afectado diversas zonas del país durante este 2026.

Las ramas impactaron directamente la plataforma de la maquinaria, generando alarma entre quienes presenciaron el hecho. Por fortuna, todo terminó en daños materiales y un gran susto, sin que se reportaran heridos ni fallecidos.

El medio Noticias Puntarenas al Instante compartió imágenes del acontecimiento, que se suma a una serie de emergencias relacionadas con las condiciones climáticas recientes.

Durante este año se han registrado múltiples incidentes provocados por ráfagas de viento: caída de árboles, afectaciones en paradas de autobús y casas destechadas. Lamentablemente, días atrás se reportó el fallecimiento de un motociclista en la Ruta 27, tras ser impactado por una rama.

En Grecia, una vivienda sufrió graves daños debido a los vientos, mientras que en Puntarenas otro árbol cayó sobre una casa, aumentando la preocupación ciudadana por los efectos del clima extremo.