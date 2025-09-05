Enfrentamiento entre policías y supuesto asaltante deja un muerto en Moravia

El enfrentamiento entre oficiales de la Fuerza Pública y un supuesto asaltante, este viernes, dejó un muerto en Moravia.

El hecho se registró en el Alto La Trinidad y fue confirmado a Teletica.com por Marlon Cubillo, director del cuerpo policial.

Según el reporte preliminar, los oficiales atendieron la denuncia del aparente asalto, pero tuvieron que usar sus armas al ser amenazados.

“Ubican al asaltante, este usa un arma para atacar a los policías y ellos responden a la agresión. El sujeto fallece en el sitio”, detalló Cubillo.

La Cruz Roja Costarricense acudió al sitio: cuando los paramédicos abordaron al hombre, este no tenía signos vitales. La benemérita institución indicó que la víctima tenía 30 años.

Por el momento, la escena permanece custodiada a la espera de los agentes del Organismo de Investigación Judicial para el levantamiento del cuerpo y las pesquisas correspondientes.