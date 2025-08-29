Enfrentamiento en Sabalito: Hombre muere tras atacar a oficial del SERT

Un enfrentamiento armado se registró este viernes en Sabalito de San Vito de Coto Brus, Zona Sur del país, cuando un hombre atacó con una escopeta a un agente del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT).

Según el director del OIJ, Randal Zúñiga, “se realizó un allanamiento de alto riesgo en Sabalito. Una vez que ingresamos a la vivienda, nos encontramos con un sujeto a quien se le dieron los comandos de OIJ ‘¡Policía alto!’”.

“El sujeto no hizo caso a las órdenes, tomó una escopeta y la apuntó hacia nuestro equipo táctico. Debido a que se trataba de una situación de legítima defensa, se realizó un disparo y el sospechoso falleció en el sitio, cayendo con el arma al suelo”, agregó.





El fallecido fue identificado con el apellido Jiménez, alias “Chupepo”, señalado como posible sospechoso en investigaciones previas.

“Se habían tomado todas las previsiones por tratarse de un allanamiento de alto riesgo y lamentablemente terminó con el saldo de una persona fallecida”, indicó la institución.