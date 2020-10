Encuentran zapato, media y uña en zona donde buscan a Allison

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) regresa al botadero clandestino en San Jerónimo de Cachí tras nueva evidencia que podrían dar con los posibles restos de Allison Bonilla, la joven desaparecida el 4 de marzo.​

Los voluntarios que realizan una búsqueda desde el sábado habrían encontrado hoy un prendas de vestir que, al parecer, serían de la joven.

De acuerdo con la información ofrecida por Xinia Zamora de la oficina de prensa del OIJ, la última información preliminar que manejan, es que ubicaron un zapato, una media y una uña dentro de la media.



“El jefe del OIJ de Cartago recibió una alerta de un tío que está en el grupo de búsqueda que está colaborando con la familia que, al parecer, reconoció unas prendas de Allison, por lo que el OIJ se desplaza al sitio”, indicó Zamora.

Al parecer también se habría encontrado otras prendas como una blusa y una jacket que podrían pertenecer a la joven, sin embargo, el OIJ aseguró que de momento no darán más detalles hasta no tener certeza que los objetos pertenezcan o no a Allison.

Un grupo de al menos 30 voluntarios se encuentran rastreando de nuevo la zona desde el sábado, incluso una de las voluntarias sufrió un incidente durante las labores y fue necesario que parte del equipo se concentrara en ayudarla a subir.

La familia de Allison tiene la esperanza de que esta nueva búsqueda les ayude a obtener respuestas sobre el paradero de la joven.

Caso podría dar un nuevo giro este lunes

Nelson Sánchez Ureña, el principal y único sospechoso de asesinar a Allison, cambiará su versión de los hechos en una nueva indagatoria, que tendrá lugar a las 7:30 de la mañana en los tribunales de San José.

Según el abogado del sospechoso, su cliente fue víctima de presiones psicológicas y "torturas" por parte de las autoridades cuando tuvo su primera audiencia en la Fiscalía.