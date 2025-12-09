Encuentran vivo a Kendry, niño indígena que había desaparecido en la montaña

Kendry, un niño indígena de 4 años, reportado como desaparecido el lunes en el sector de Bajo Chirripó, en Matina, Limón, fue localizado con vida este martes.



La Cruz Roja Costarricense confirmó que el menor fue hallado luego de un operativo de búsqueda que inició tras su desaparición, ocurrida alrededor de las 2 p. m. del lunes, cuando se separó de su madre mientras ambos se dirigían a su vivienda en la Reserva Indígena de Alto Palmeras.



Los equipos de socorro indicaron que ya se le está brindando la atención correspondiente.

El menor es reportado en buen estado de salud.

