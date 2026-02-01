Encuentran sin vida a mujer dentro de estero en Santa Cruz de Guanacaste

Una mujer adulta fue hallada sin vida la noche de este sábado 31 de enero dentro de un estero en la comunidad de Veintisiete de Abril, en Santa Cruz de Guanacaste. La víctima presentaba heridas de arma blanca en el cuello y el pecho, confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según el reporte oficial, las autoridades recibieron la alerta a eso de las 11:30 p.m., luego de que un vecino de la localidad observara lo que parecía ser el cuerpo de una persona y diera aviso a la Fuerza Pública. Al llegar al sitio, las autoridades corroboraron que se trataba del cuerpo sin vida de una mujer quien, de momento, no ha sido identificada.

Agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, con el fin de determinar la causa oficial de muerte.

El caso permanece bajo investigación judicial para esclarecer las circunstancias del homicidio y dar con el o los responsables del hecho.



