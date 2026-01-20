Encuentran sin vida a adulto mayor que estaba desaparecido en Cartago

Las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de Carlos Román, un adulto mayor de 81 años que permanecía desaparecido desde hacía ocho días en Cartago.

El hallazgo se produjo la noche de este lunes en las montañas de Lourdes de Agua Caliente, donde dos vaqueanos de la zona fueron los primeros en ubicar el cuerpo y dar aviso a las autoridades, según confirmó a Teletica.com Dennis, uno de los hijos del fallecido.

Durante la búsqueda, los equipos de rescate utilizaron drones para peinar la zona, aunque los esfuerzos no habían dado resultados positivos hasta ahora.

La familia presume que Román perdió la noción del tiempo y se adentró en la montaña hasta quedar sin fuerzas.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encargó del levantamiento del cuerpo y será la entidad responsable de realizar la autopsia para esclarecer las causas de su muerte.