Encuentran restos humanos junto a quebrada en Pérez Zeledón

El hallazgo se dio en una zona montañosa.

Cortesía | Cruz Roja Costarricense
Por Luis Jiménez 4 de febrero de 2026, 11:45 AM

Restos óseos humanos fueron localizados, la mañana de este miércoles, en una finca ubicada en la localidad de Barú, en Pérez Zeledón.

El hallazgo fue reportado a las 8 a. m. al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por oficiales de la Fuerza Pública, quienes atendieron inicialmente la escena. 

Los restos fueron encontrados en un área montañosa, a la orilla de una quebrada dentro de la propiedad.

Tras recibir el aviso, agentes judiciales se desplazaron al sitio para realizar el levantamiento y remitir las pruebas a la Morgue Judicial.

El caso quedó en manos de la Policía Judicial con el fin de determinar la identidad de la persona y causas de muerte.

