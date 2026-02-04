Encuentran restos humanos junto a quebrada en Pérez Zeledón

Restos óseos humanos fueron localizados, la mañana de este miércoles, en una finca ubicada en la localidad de Barú, en Pérez Zeledón.



El hallazgo fue reportado a las 8 a. m. al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por oficiales de la Fuerza Pública, quienes atendieron inicialmente la escena.

Los restos fueron encontrados en un área montañosa, a la orilla de una quebrada dentro de la propiedad.



Tras recibir el aviso, agentes judiciales se desplazaron al sitio para realizar el levantamiento y remitir las pruebas a la Morgue Judicial.



El caso quedó en manos de la Policía Judicial con el fin de determinar la identidad de la persona y causas de muerte.