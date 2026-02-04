Sucesos
Encuentran restos humanos junto a quebrada en Pérez Zeledón
El hallazgo se dio en una zona montañosa.
Restos óseos humanos fueron localizados, la mañana de este miércoles, en una finca ubicada en la localidad de Barú, en Pérez Zeledón.
El hallazgo fue reportado a las 8 a. m. al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por oficiales de la Fuerza Pública, quienes atendieron inicialmente la escena.
Los restos fueron encontrados en un área montañosa, a la orilla de una quebrada dentro de la propiedad.
Tras recibir el aviso, agentes judiciales se desplazaron al sitio para realizar el levantamiento y remitir las pruebas a la Morgue Judicial.
El caso quedó en manos de la Policía Judicial con el fin de determinar la identidad de la persona y causas de muerte.