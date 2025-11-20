Encuentran privado de libertad muerto dentro de su celda en Pérez Zeledón

La Policía Penitenciaria de la cárcel Antonio Bastida de Paz, ubicada en Pérez Zeledón, encontró muerto a un privado de libertad dentro de su celda, la mañana de este miércoles.

La víctima fue identificada con los apellidos Lee Segura y, según dijo el Ministerio de Justicia, no presentaba signos de violencia.

Sin embargo, se activó el protocolo con el 9-1-1 y se solicitó asistencia de la Cruz Roja, entidad que declaró sin vida al hombre.

Por su parte, el OIJ se hizo presente para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar con la respectiva investigación para determinar la causa de muerte de la víctima.