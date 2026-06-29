Encuentran persona calcinada dentro de carro en Buenos Aires de Puntarenas

El Cuerpo de Bomberos de Buenos Aires de Puntarenas localizó el cuerpo de una persona dentro de un automóvil en llamas.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza las diligencias para identificar a la víctima, que fue encontrada totalmente calcinada dentro de un vehículo.

La emergencia fue reportada luego de que se alertara sobre un Toyota RAV4 envuelto en fuego, abandonado sobre la calle Ocochobí, una vía de lastre con muy poco tránsito. Tras extinguir las llamas, los bomberos hallaron en su interior los restos de una persona.

El caso es investigado por el OIJ bajo la hipótesis de un posible homicidio, mientras los agentes recolectan indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

Según datos del Cuerpo de Bomberos, en lo que va del año ya se han localizado ocho personas sin vida durante la atención de incendios en distintas partes del país.

Además, en Aserrí se registró el asesinato de otro hombre de unos 30 años, hecho reportado cerca de las 3:30 de la madrugada. La Cruz Roja indicó que la víctima presentaba un disparo en la cabeza.

Ambos casos están bajo investigación.