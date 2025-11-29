Encuentran niño de dos años solo y golpeado en vía pública de San Carlos

Un menor de dos años fue encontrado con diversos golpes en su cuerpo en plena vía pública la madrugada de este sábado en San Carlos.

El reporte ingresó al sistema de emergencias pasadas las 3:20 a. m. y, según la información de Cruz Roja, el pequeño presentaba lesiones visibles y fue trasladado de inmediato al hospital de San Carlos.



Hasta este momento se desconoce cómo se originaron los traumas que sufrió el menor ni por qué se encontraba solo.

Tampoco se tienen datos sobre sus responsables.