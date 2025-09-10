Encuentran muerto a joven en río de Liberia

La Cruz Roja Costarricense confirmó el hallazgo de un hombre sin vida, de aproximadamente 25 años, en el sector de Río Colorado, ubicado en barrio El Porvenir de Curubandé, Liberia, la tarde de este miércoles.

El cuerpo fue localizado dentro del cauce. En la escena trabajaron una unidad de soporte básico y otra de rescate.

Tras varios minutos, lograron extraer el cuerpo y entregarlo al Organismo de Investigación Judicial para el proceso correspondiente.

Este caso eleva a 87 el número de personas fallecidas en accidentes acuáticos en lo que va de 2025, según datos oficiales de la benemérita institución.