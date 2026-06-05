Encuentran muerto a agricultor de 87 años que fue arrastrado por río en Turrubares

Alcides Fernández Agüero, de 87 años, fue encontrado muerto la mañana de este viernes luego de haber sido arrastrado por las aguas del río Tulín, en el cantón de Turrubares, San José.



El adulto mayor, reconocido como agricultor de la zona, se encontraba desaparecido desde la mañana del jueves, cuando se reportó el incidente. A partir de ese momento, la Cruz Roja Costarricense desplegó un operativo de búsqueda en el que participaron cuatro vehículos de emergencia, entre ambulancias, unidades de rescate y recursos operativos, así como nueve cruzrojistas que realizaron recorridos y rastreos en distintos sectores del área.



Tras más de 20 horas de labores de búsqueda, la Cruz Roja Costarricense confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida del adulto mayor a las 8:30 a. m. de este viernes.

“El hallazgo se presentó 2 km río abajo del lugar donde se presentó el siniestro”, indicó la institución.

De acuerdo con la información brindada por los cuerpos de emergencia, los rescatistas trabajaron en la recuperación y colocación del cuerpo en una zona segura para posteriormente realizar la entrega correspondiente a las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

