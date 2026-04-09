Encuentran muerta a tiktoker nicaragüense en Santa Ana

La tiktoker nicaragüense reportada como desaparecida desde finales de marzo fue encontrada sin vida en el sector de Santa Ana, San José, según confirmó el OIJ la mañana de este jueves.

​"El hallazgo se dio a eso de las 2 a.m., aunque el cuerpo fue extraído a las 4:30 a.m. en una fosa de aproxidamente 2 metros. Se depositó el cuerpo de la mujer y luego la taparon. Estamos vinculando a la pareja de la femenina, un sujeto de 57 años apellido Ramírez. Él ya fue detenido en Cartago", recalcó Michael Soto, director interino del OIJ.

Las autoridades destacaron que el principal sospechoso estaba con sus dos hijas, quienes ya están bajo la vigilancia del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

​"No tenemos claro cuál fue el móvil del hecho. El cuerpo no se veía con sangre. Será llevado a la Morgue Judicial para su respectiva autopsia", ratificó.

La joven, identificada con el apellido Merlo, residía en el residencial Los Pericos, una zona caracterizada por sectores montañosos. Su desaparición había generado preocupación tanto en Costa Rica como en Nicaragua, donde vive actualmente su familia, que impulsó la difusión del caso en redes sociales.

De acuerdo con la información preliminar, la mujer vivía con su entonces pareja sentimental y sus hijas gemelas de cuatro años. Sin embargo, familiares indicaron que la relación había terminado semanas antes de su desaparición.

Según la versión brindada por el hombre con quien convivía, la joven habría salido días atrás hacia el mar con un grupo de amigos. No obstante, él asegura que la dejó cerca de un supermercado y que, desde ese momento, no volvió a tener contacto con ella.

El hermano de la víctima, Ariel Merlo, relató que el último contacto familiar ocurrió el pasado 30 de marzo.

Además, trascendió que su pareja sentimental abandonó el residencial en medio de aparentes amenazas, situación que también forma parte del contexto que analizan las autoridades.

De momento, el caso se mantiene en investigación y las autoridades no han brindado detalles sobre las causas del posible femicidio.

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