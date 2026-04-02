Encuentran hombre fallecido a la orilla de un río en Heredia

Un hombre fue halladofallecido a la orilla de un río en San Francisco de Heredia, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.



La Cruz Roja Costarricense llevó a cabo el operativo de recuperación del cuerpo localizado en el margen del río a eso de las 5 p.m. de este miércoles.



De acuerdo con Christian Quesada, representante de la institución, el incidente fue reportado inicialmente como la presencia de una persona en el cauce del río. “Cuando llegamos al lugar ubicamos a una persona sin vida”, indicó.



La escena quedó bajo resguardo de la Fuerza Pública a la espera de las autoridades judiciales para las pesquisas correspondientes.

