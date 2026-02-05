Encuentran flotando cuerpo de hombre en laguna de Limón

La tarde de este miércoles fue localizado el cuerpo de un hombre dentro de una laguna en el sector de 14 Millas, cantón de Matina, Limón.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), varias personas que se encontraban en la laguna observaron el cuerpo flotando y de inmediato alertaron a las autoridades.

La Fuerza Pública se presentó en la zona para custodiar el perímetro, mientras que agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo y dieron inicio a la respectiva investigación.

Por el momento, se desconocen mayores detalles del caso.