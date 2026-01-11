Encuentran feto en la puerta de una casa en Barrio México

Este sábado 10 de enero, vecinos de Barrio México, en San José, alertaron a las autoridades tras el hallazgo de un feto en la puerta de una vivienda.

Según informó la Cruz Roja, a las 10:48 p. m. se recibió la alerta y al llegar al lugar, los paramédicos de la Unidad de Soporte Avanzado confirmaron la situación y coordinaron con las autoridades judiciales para el levantamiento del caso.

El feto fue encontrado envuelto en un pañal y con unión al cordón umbilical, según el informe preliminar de la Cruz Roja.

El caso se mantiene en investigación.