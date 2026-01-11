EN VIVO
Encuentran feto en la puerta de una casa en Barrio México

El feto fue encontrado con el cordón umbilical aún unido.

Por Mariela Montero Salazar 11 de enero de 2026, 9:29 AM

Este sábado 10 de enero, vecinos de Barrio México, en San José, alertaron a las autoridades tras el hallazgo de un feto en la puerta de una vivienda.

Según informó la Cruz Roja, a las 10:48 p. m. se recibió la alerta y al llegar al lugar, los paramédicos de la Unidad de Soporte Avanzado confirmaron la situación y coordinaron con las autoridades judiciales para el levantamiento del caso.

El feto fue encontrado envuelto en un pañal y con unión al cordón umbilical, según el informe preliminar de la Cruz Roja.

El caso se mantiene en investigación.

