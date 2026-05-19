Encuentran en precipicio de 60 metros el cuerpo de hombre desaparecido en Cartago

Un hombre que había sido reportado como desaparecido fue localizado fallecido en un precipicio de aproximadamente 60 metros de profundidad a la orilla de un río en Pacayas de Cartago.



De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hallazgo fue reportado este lunes a las 5:35 p.m., luego de que un grupo de búsqueda ubicara el cuerpo y alertara tanto a los familiares como a las autoridades.

Horas antes, la Delegación Regional de Cartago del OIJ había solicitado colaboración de la ciudadanía para ubicar a Víctor Manuel Murcia Contreras, de 38 años, quien había sido reportado como desaparecido este 18 de mayo, luego de ser visto por última vez en la localidad de Pacayas el pasado 17 de mayo.

La recuperación del cuerpo tardó alrededor de tres horas y se necesitó de la intervención de los rescatistas de la Cruz Roja Costarricense y Bomberos.



El caso se mantiene en investigación para esclarecer las causas de muerte.

