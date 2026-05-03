Encuentran dos cuerpos calcinados dentro de un vehículo en Corredores

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga el hallazgo de dos cuerpos sin identificar dentro de un vehículo incendiado en Corredores, Puntarenas.

El hecho se registró en el sector conocido como La Poza de los Abuelos, en Paso Canoas, y de momento se maneja la investigación como un doble homicidio.

De acuerdo con el reporte preliminar, cerca de las 9 de la noche oficiales de la Policía Administrativa alertaron sobre un automóvil en llamas ubicado en una vía entre palmares. Al llegar al sitio, las autoridades confirmaron la presencia de dos cuerpos calcinados en los asientos traseros del vehículo.

El automóvil fue trasladado a la sede del OIJ de Ciudad Neily, donde será sometido a una inspección más detallada como parte del proceso de investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a las víctimas.

El caso se mantiene en desarrollo, mientras las autoridades trabajan para esclarecer lo ocurrido, identificar a las víctimas y determinar el posible móvil del hecho, así como establecer si existen personas sospechosas relacionadas con este doble homicidio.

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