Encuentran cuerpo en estado esquelético en playa Potrero, Guanacaste

La Policía Turística de Santa Cruz confirmó este jueves el hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición en un sector cercano a playa Potrero, Guanacaste.

La aparición se dio aproximadamente a siete kilómetros del camino que conduce hacia la comunidad de Artola.



De acuerdo con el informe oficial, el descubrimiento ocurrió durante un recorrido de vigilancia en la zona, cuando los oficiales detectaron un grupo de zopilotes sobrevolando a baja altura y un fuerte olor a descomposición. Al inspeccionar el área, localizaron el cuerpo a unos cinco metros de profundidad, en un guindo cubierto por matorrales.



El cadáver presentaba ausencia parcial de cráneo, situación que, según la versión preliminar de las autoridades, podría estar relacionada con la acción de animales carroñeros.



El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encargó del levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la Medicatura Forense.



Hasta el momento se desconoce la identidad del cuerpo que sería de un hombre. El caso continúa bajo investigación.