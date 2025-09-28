Encuentran cuerpo de neonato dentro de bolsa plástica en La Fortuna de San Carlos

Las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y Cruz Roja, confirman el hallazgo de un neonato dentro de una bolsa plástica, en la comunidad de Sonafluca, en La Fortuna de San Carlos.

De acuerdo con la información preliminar, un vecino encontró la bolsa frente a su vivienda. Al revisarla, descubrió en su interior lo que parecía ser el cuerpo de un bebé, por lo que de inmediato alertó a las autoridades.

El reporte ingresó a las 8:42 minutos de la mañana al sistema de emergencias.

De acuerdo con OIJ, oficiales de Fuerza Pública se desplazaron de primero hasta el lugar para iniciar las diligencias correspondientes y resguardar la escena, así como la Cruz Roja quien confirmó que se trataba de un neonato fallecido.

El caso fue remitido a las autoridades judiciales, quienes continuarán con la investigación para esclarecer las circunstancias del hallazgo.