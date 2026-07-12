Encuentran cuerpo de mujer en cauce de río en San Carlos

La Cruz Roja Costarricense (CRC) encontró un cuerpo en el río Jabillos, en San Carlos, donde desde hace dos días se realizaba la búsqueda de una mujer.

El hallazgo fue hecho a eso de las 2:30 p. m. por rescatistas que recorrían el cauce.

"Después de dos días de esfuerzo por parte del personal cruzrojista, se logra encontrar el cuerpo de una mujer en el cauce del río Jabillos en San Carlos. El cuerpo es extraído a una zona segura y entregado a las autoridades de la Fuerza Pública para el resguardo del mismo e iniciar las investigaciones del caso", explicó el coordinador operativo nacional de la institución de rescate, Alejandro Molina.

Por su parte, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que fue notificado sobre el hallazgo cerca de las 3:00 p. m., hora a la cual se desplazaron agentes para el levantamiento del cuerpo y su posterior remisión a la Sección de Patología Forense, en San Joaquín de Flores, donde se le practicará una autopsia.

Ni la Cruz Roja ni la Policía Judicial confirmaron que el cadáver correspondiera al de la misma mujer por la que se inició la búsqueda el pasado viernes.