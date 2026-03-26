Encuentran cuerpo de menor desaparecido en Jacó tras nueve días de búsqueda

Tras nueve días de intensa búsqueda, las autoridades confirmaron este jueves el hallazgo sin vida del joven de 16 años que había sido arrastrado por la corriente en Jacó.

La víctima fue identificada como Alon Xavier Méndez, un adolescente estadounidense que residía en Texas.

El cuerpo fue localizado por una embarcación turística 14 millas náuticas mar adentro frente a la costa de playa Guiones en Nosara, Guanacaste.



La alerta del hallazgo ingresó al sistema de emergencias a las 9:15 a.m. de este jueves. La Cruz Roja Costarricense coordinó la extracción del cuerpo con el Organismo de Investigación Judicial hasta un punto seguro.

"Las corrientes son prácticamente ríos en el mar. Muchas de ellas con mucha fuerza, muchas de ellas más pasivas, pero es perfectamente posible que (el cuerpo) corresponda a la persona que hemos venido localizando. Esperemos que sí, para darle tranquilidad a la familia y que ellos hagan lo que corresponda para su repatriación a los Estados Unidos", indicó a Telenoticias el jefe de rescate de la Cruz Roja, Jorge Rovira.

Posteriormente, la propia Cruz Roja confirmó que se trataba del menor estadounidense.

La desap ﻿ arición

El joven desapareció el miércoles 18 de marzo, luego de ingresar a playa Jacó junto con un amigo. Ambos intentaron salir durante varios minutos mientras luchaban contra la corriente. Sin embargo, solo uno de ellos logró ponerse a salvo, mientras Méndez fue arrastrado mar adentro.

Su desaparición generó preocupación tanto a nivel local como internacional, especialmente luego de que su padre, un veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, solicitara ayuda a través de redes sociales.

En el operativo de búsqueda participaron equipos de la Cruz Roja Costarricense, el Servicio Nacional de Guardacostas, el Servicio de Vigilancia Aérea y la Embajada de Estados Unidos.