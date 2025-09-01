Sucesos
Encuentran cuerpo de hombre desaparecido en Turrialba
La víctima cayó desde una altura de unos 80 metros.
La Cruz Roja confirmó que halló el cuerpo de un hombre que había sido reportado como desaparecido desde las 4 de la mañana de este domingo.
Al parecer, la persona cayó desde el puente La Julia, ubicado en La Isabela de Turrialba.
La víctima cayó desde una altura de unos 80 metros y fue ubicado a la margen del río.
Los cruzrojistas realizaron la extracción y pusieron el cuerpo en una zona segura para ser entregado al OIJ.