EN VIVO
Clock

de HS

Sucesos

Encuentran cuerpo de hombre desaparecido en Turrialba

La víctima cayó desde una altura de unos 80 metros.

Por Andrés Martínez |31 de agosto de 2025, 18:30 PM

La Cruz Roja confirmó que halló el cuerpo de un hombre que había sido reportado como desaparecido desde las 4 de la mañana de este domingo.

Al parecer, la persona cayó desde el puente La Julia, ubicado en La Isabela de Turrialba.

La víctima cayó desde una altura de unos 80 metros y fue ubicado a la margen del río.

Los cruzrojistas realizaron la extracción y pusieron el cuerpo en una zona segura para ser entregado al OIJ.

WhatsAppTeleticacom

Tags
Más notas