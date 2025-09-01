Encuentran cuerpo de hombre desaparecido en Turrialba

La Cruz Roja confirmó que halló el cuerpo de un hombre que había sido reportado como desaparecido desde las 4 de la mañana de este domingo.

Al parecer, la persona cayó desde el puente La Julia, ubicado en La Isabela de Turrialba.

La víctima cayó desde una altura de unos 80 metros y fue ubicado a la margen del río.

Los cruzrojistas realizaron la extracción y pusieron el cuerpo en una zona segura para ser entregado al OIJ.